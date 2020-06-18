مفوضة أوروبية: على الدول بذل مزيد من الجهد ضد التمييز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشدت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المساواة هيلينا دالي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بذل مزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين، بما فيهم الأقليات والجاليات من أصول مهاجرة.

جاء كلام المسؤولة الأوروبية في معرض تعليقاتها على هامش المؤتمر الذي تستضيفه المفوضية اليوم لمناهضة التمييز ضد المسلمين في أوروبا.

ويشارك في المؤتمر، الذي يتم عبر دائرة فيديو مغلقة، ممثلون عن السلطات الوطنية و منظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية المعنية بشؤون الأقليات الدينية وحقوق الانسان.

وأضافت دالي: “يواجه المسلمون في أوروبا تمييزاً متزايداً في العديد من المجالات بسبب دينهم، ما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية ولمبدأ المساواة في الاتحاد”.

ويرتبط التمييز غالباً بالعرق والجنس، إذ تلاحظ العديد من الدراسات أن النساء المسلمات من أصول أفريقية يقعن ضحية التمييز أكثر من غيرهن.

وشددت المفوضة على ضرورة تكثيف التعاون بين مختلف الفرقاء للحد من هذه الظاهرة، التي بدت أكثر وضوحاً أثناء تفشي وباء كوفيد 19.

في سياق متصل، قررت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عدم تجديد مهمة يان فيغل، المبعوث الأوروبي لحرية الأديان خارج الاتحاد، والذي عمل تحت رئاسة جان كلود يونكر ( 2014-2019).

وحول هذا الأمر، أكد المتحدث باسم المفوضية ايريك مامير، أن بروكسل تتعامل مع مسألة حرية الأديان من زوايا عديدة، فقد عُهد للمفوضة دالي بملف المساواة، بينما يتولى المفوض المكلف شؤون الهجرة ماغاريتس شيناس مهمة الحوار مع ممثلي الفعاليات الدينية والفلسفية.