نائبة وزير الخارجية الايطالية: على أوروبا وضع كل ثقلها لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سريني على أنه “لا يمكن تحقيق الاستقرار الليبي أبداً إلا بتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية مقبولة لجميع الأطراف المعنية”، ورأت في مقال نشره الموقع الايطالي لـ(هافينغتون بوست)، أنه “يتعين على إيطاليا وأوروبا، بل بوسعهما وضع كل ثقلهما على ذلك”.

وبشأن التطورات العسكرية الاخيرة على الأرض بين طرفي النزاع في ليبيا، قالت “انها موجودة ويراها الجميع، وبالتالي ليس في نيتي الطعن في حقيقة أنه هناك تغير في ليبيا”، ولكنه ” لن يؤدي إلى حل عسكري نهائي لهذا الصراع”. واردفت موضحة “الجهات الفاعلة والعوامل المشاركة في الواقع هي أكثر بكثير من مقاتلات الـ ميغ الروسية والطائرات المسيرة التركية”.

وجددت الدبلوماسية الايطالية، التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم: “يتعين على أوروبا الآن ويمكنها أن تنفق كل ثقلها للتوصل على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة مع الليبيين وفيما بينهم، وتنفيذ مهمة إيريني بالكامل، أيضًا في ضوء التصويت بالإجماع (ما يعني أيضا من روسيا) في مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على ليبيا لسنة واحدة” أخرى.

وأضافت “في هذا السياق، فإن وجود أجندة أوروبية إيجابية تجاه تركيا يبدو ضروريًا بالنسبة لي وستكون زيارة الوزير دي مايو (المزمعة غدا الجمعة) لحظة مهمة. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار والسلام في ذلك البلد”.