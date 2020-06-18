دي مايو يبدي تفاؤلا بالاجتماع القضائي الايطالي-المصري القادم في قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عاد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو مجددا الى الحديث عن حادثة مقتل الباحث الايطالي في مصر، والتي برزت بقوة مؤخرا في الاعلام الايطالي بفضل حملة من والدي الاحث ومنطمات انسانية، في أعقاب الاعلان عن صفقة سلاح مع البحرية المصرية.

وكتب دي مايو في صفحته الرسمية على منصة (فيسبوك)، غداة رسالة في ذات الخصوص الى نظيره المصري سامح شكري، “انتهى وقت الانتظار، وأنا على ثقة من أنه سيتم إحراز تقدم ملموس في اجتماع الاول من تموز/يوليو” المقبل عبر تقنية الفيديو بين النائب العام الايطالي الجديد ونظبره المصري.

وقال دي مايو “الظلال المحيطة بوفاة جوليو ريجيني تمثل لنا جرحًا مفتوحًا يجب أن يندمل في أقرب وقت ممكن”. وأردف “الحكومة متراصة، ونحن نعمل في تآزر وبأقصى التزام للتوصل الى الحقيقة” في القضية.

وجدد: “هناك حاجة إلى علامة تحول فعالة في حادثة جوليو ريجيني، من الضروري تسليط الضوء بشكل نهائي على وفاة جوليو، لأن وقت الإنتظار انتهى”.