ايطاليا: 68 وفاة جديدة بكورونا والعدد التراكمي للاصابات يقارب الـ 240 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وثقت السلطات الايطالية مساء الخميس وفاة 66 شخصًا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الذين حصدت أرواحهم هذه الجائحة منذ تفشيها، الى 34 ألفا و514.

ووفق نشرة هيئة الدفاع المدني اليومية عن حالة الطوارئ الصحية، فان اجمالي من تماثل للشفاء صعد الى 180 ألفا و 544، بعد أن تعافى 1089 في الـ24 ساعة الماضية.

أما الحالات الايجابية الحالية المؤكدة فتبلغ اليوم 23 ألفا و101، ما يعادل 824 أقل مقارنة بالبيانات المعلنة الاثنين.

وبالتالي، يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس (الضحايا والمتعافون والحالات الايجابية النشطة) الى 238 ألفا و159.

العدد الكلي لمن بقي في المستشفيات يبلغ ألفين و867 (246 أقل مقارنة بالأمس)، من بينهم 168 مريض يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة.