غراندي يناشد مجلس الامن بالسعي لحل الازمة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –نيويورك- دعا مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي أعضاء مجلس الامن الدولي الى استخدام كامل نفوذهم للحفاظ على وقف اطلاق النار والاستمرار في العمل نحو إحلال السلام وحل الأزمة السورية، التي دخلت عامها العاشر.

وأفاد الموقع الاعلامي للامم المتحدة بأن نداء غراندي جاء لدى مخاطبته مجلس الامن اليوم الخميس، غداة صدور تقرير “الاتجاهات العالمية والنزوح القسري في عام 2019 “.

ونوه المفوض السامي بأن الوضع السوري ساهم إلى حدّ كبير بزيادة عدد اللاجئين في العام الماضي حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء 13.2 مليون سوري، وقال إن سورية دخلت عامها العاشر من النزاع، ورغم تخفيف حدّة الحرب إلا أن الصراع لا يزال ظاهرا في بعض المناطق وتظهر حدّته في الشمال الغربي وخاصة في إدلب. وأضاف أنه في بداية العام كان هناك مليون شخص نازح في تلك المنطقة، ولكن بفضل وقف إطلاق النار، عاد 25% منهم إلى منازلهم.

وبحسب التقرير، فإن ثلثي اللاجئين هم من خمس دول، وهي سورية (6.6 مليون) وفنزويلا (3.7 مليون) وأفغانستان (2.7 مليون) وجنوب السودان (2.2 مليون) وميانمار (1.1 مليون).

كما يُظهر التقرير أن 40% من اللاجئين هم من الأطفال، و85% منهم لجأوا إلى دول نامية، و73% منهم لجأوا إلى دول مجاورة.