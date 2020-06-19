دي مايو: الحل السياسي لأزمة ليبيا لا يزال ممكنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أنقرة- أبدى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الجمعة “قناعة بأن الحل السياسي للأزمة الليبية، إلى جانب كونه الحل الوحيد القابل للحياة، لا يزال ممكنا”.

وأعلن في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أنقرة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أنه سيطلق في الايام المقبلة محادثات مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ولكن أيضا مع “أطراف ليبية أخرى لمحاولة التعبير عن المخاوف ليس فقط من إيطاليا وأوروبا، ولكن أيضا من المجتمع الدولي بأسره” حيال الاوضاع في ليبيا.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية إن “الخطوات التالية ستكون تشجيع الأطراف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء حوار سياسي”..