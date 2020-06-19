ميشيل: يلزم وقتاً أكبر للاتفاق على مخطط الإنقاذ والموازنة متعددة السنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، على ضرورة إجراء مزيد من المشاورات من أجل التوافق على خطة الإنقاذ والموازنة الأوروبية المتعددة السنوات.

جاء كلام ميشيل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، بعد انتهاء أعمال القمة الافتراضية التي عُقدت اليوم لمناقشة كيفية إعادة اطلاق الاقتصاد الأوروبي المتعثر اثر تفشي وباء كوفيد 19 والموازنة الأوروبية 2021-2027.

واعلن ميشيل عن نيته عقد قمة أوروبية في بروكسل منتصف الشهر القادم لمتابعة النقاش مع الدول الأعضاء، قائلا: “سنبدأ من الآن رحلة التفاوض وسأتقدم باقتراحات جديدة”، حسب كلامه.

لكن المسؤول الأوروبي أكد على عدم المساس بالمبالغ المقترحة حالياً، أي مبلغ 750 مليار لمخطط التعافي و1100 مليار للموازنة.

هذا ولا تزال الخلافات بين الدول الأعضاء تتمحور بشكل خاص، حسب ميشيل وفون دير لاين، حول كيفية إقامة التوان بين المساعدات والقروض والشروط المقترنة بمنح هذه القروض للدول الأكثر تضرراً بالوباء.

وتتفاوت آراء الدول الأعضاء بشأن الشروط التي يجب أن ترتبط بالقروض، حيث يرى العديد منها أنها، أي الشروط، يجب أن ترتبط بحجم الضرر الذي لحق ببلد ما جراء كوفيد 19.

بدورها عبرت فون دير لاين عن ضرورة بذل كل الجهود من أجل تفادي تفتت السوق الأوروبية المشتركة وتزايد خطر اللامساواة بين الدول والأفراد.

كما بحث المشاركون في القمة موضوع المفاوضات الجارية بين بروكسل ولندن لترتيب العلاقة بعد أن انسحبت الأخيرة من الاتحاد (بريكست).

في هذا المجال، ركز الزعماء على تمسكهم بالعمل للتوصل إلى اتفاق مع استعدادهم للتعامل مع أي سيناريو معاكس ستكون لندن مسؤولة عنه، وحسب كلام فون دير لاين: “لكننا نأمل ردم الهوة مع بريطانيا”.

في موضوع آخر، استمع الزعماء إلى إحاطة من قبل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل حول اتفاقية مينسك، بخصوص الملف الأوكراني، حيث أعطوا الضوء الأخضر لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا.