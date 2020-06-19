وزير الخارجية التركي: شكراً لإيطاليا لعدم دعمها لحفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة – حرص وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على “شكر إيطاليا لعدم وقوفها الى جانب الجنرال خليفة حفتر”، الذي أعلن نفسه رئيساً للجيش الوطني الليبي.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في نهاية لقائهما الجمعة، “نحن ممتنون لإيطاليا لعدم دعمها للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، على العكس مما فعل العديد من الدول الأخرى”. وأردف “نؤمن بأن ايطاليا ستدعمنا في ليبيا دائما”.

وكان وزير الخارجية التركي، قد أكد أن بلاده “ستواصل التعاون مع إيطاليا من أجل سلام دائم” في ليبيا.