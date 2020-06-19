تركيا: إيطاليا شريك استراتيجي سنعزز التجارة معه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة – قالت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، إن إيطاليا شريك استراتيجي، سنعزز التجارة معه.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في نهاية لقائهما في العاصمة أنقرة، الجمعة، “إيطاليا شريك استراتيجي” بالنسبة لتركيا، والتي “سنواصل العمل معها في المستقبل القريب”.

وأكد وزير الخارجية التركي، أنه “سنبذل قصارى جهدنا لزيادة حجم تبادلنا التجاري”، مع إيطاليا، التي “تمتلك مكانة بنّاءة في منطقة شرق البحر المتوسط”.

وأردف رئيس الدبلوماسية التركية: “نحن على استعداد للتعاون مع إيطاليا للسماح للمنطقة أن تكون على المدى الطويل، مكاناً للتعاون وليس للصراعات”.