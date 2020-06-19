أوغلو: بعثة إيريني غير متوازنة ففرنسا ترسل أسلحة لحفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بعثة إيريني الأوروبية غير متوازنة، لأنه فرنسا ترسل أسلحة للجنرال خليفة حفتر.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في نهاية لقائهما بالعاصمة أنقرة، الجمعة، أن “إيطاليا تقود مهمة إيريني لأجل ليبيا، بنوايا حسنة بالتأكيد”، لكن “مشاركة فرنسا تعني أن “العملية غير متوازنة”، وذلك لأن “فرنسا تدعم الجنرال خليفة حفتر وترسل إليه الأسلحة”.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن “الإعتقاد بأن عملية إيريني يجب أن تكون متوازنة ولا يجب أن تحابي أي طرف”. وقال إن “هدفنا هو ضمان توفير الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية على وجه التحديد، لرصد جميع الحدود ومنع وصول الأسلحة”.

ورأى دي مايو أن “هذا العمل يتطلب أن تكون البعثة فاعلة بكامل طاقتها”، لكن “لا يزال الأمر على غير ذلك حتى الآن، لأن هناك دولاً أوروبية تقدم أصولها في هذه الأيام”. وخلص مكرراً الإعراب عن “الأمل بأن تساعد البعثة في وقف دخول الأسلحة واحترام الحصار المفروض”.