وزير خارجية تركيا: تعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده مستعدة “للتعاون مع ايطاليا في قضايا الطاقة”.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في نهاية لقائهما بالعاصمة أنقرة، الجمعة، أنه “فيما يتعلق بالطاقة والأنشطة ذات الصلة، نريد العمل بجدية مع إيطاليا في منطقة شرق المتوسط. لدينا شركاتنا النفطية وكذلك مجموعة (إيني) الإيطالية وشركات أخرى”، كما “سيكون هناك تعاون بين وزارات الطاقة لدينا أيضًا”.

واشار الوزير التركي الى أن “جميع دول المنطقة يجب أن تتقاسم ثروات منطقة شرق المتوسط”، مبينا أن أنقرة “ترفض الإجراءات الأحادية التي تُبعد تركيا عن هذه العملية”.

في سياق آخر، قال رئيس الدبلوماسية التركية، إن “السياح الإيطاليون يريدون الذهاب إلى تركيا والسياح الأتراك يريدون الذهاب إلى إيطاليا. وعندما يفعلون ذلك، يشعرون أنهم بيتهم، بفضل الصداقة بين بلدينا”. وأكد أن “السياحة ستستأنف عاجلاً أم آجلاً”.

وذكر أوغلو أنه “في شهر آب/أغسطس، ستبدأ جميع الرحلات الجوية مرة أخرى. وسيُشمل وزيرا السياحة والصحة في هذه العملية، حيث ستكون هناك حاجة إلى العديد من الإجراءات الوقائية في هذا الموسم واقتسمناها أيضا، على غرار ما فعلت إيطاليا”. واختتم بالقول: “لكن لم تعتمد كل الدول الأوروبية المعايير نفسها”.