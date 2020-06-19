إيطاليا: 47 ضحية أخرى لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن فيروس كورونا تسبب بوفاة 47 شخصاً آخرين في أنحاء البلاد.

وذكر بيان للدفاع المدني الجمعة، أن “عدد الضحايا منذ بداية حالة الطوارئ، بلغ 34،561 شخصاً”، بينما “ارتفع العدد الإجمالي للذين تماثلوا للشفاء إلى 181،907″، وهم “بزيادة قدرها 1،363 شخصًا”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني، الى أن “العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وصل الى 238،011″، وأن “هناك 251 حالة جديدة”، في حين أن “الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بكوفيد 19 في الوقت الحالي، تبلغ 21،543″، أي “بانخفاض بمقدار 1،558 حالة”.

وأظهرت معطيات الدفاع المدني، أن “هناك 2632 شخصًا في المستشفى حالياً، ممن يعانون من أعراض الوباء”، وهم “بانخفاض بحاصل 235 شخصاً”، أما “بالنسبة للمرضى القابعين في وحدات العناية المركزة، فهم 161، أي أقل بـ7 أشخاص”.

وخلص البيان الى القول إن “18،750 شخصاً، أي ما يعادل 87٪ من الحالات الإيجابية الحالية، يخضعون للعزل المنزلي بدون أعراض أو بأعراض خفيفة”.