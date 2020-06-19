إيطاليا: سجن مواطن ليبي تنفيذا لحكم صدر بحقه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن زج مواطن ليبي في السجن تنفيذا لحكم بالحبس صدر بحقه.

وقالت قيادة قوات الدرك (كارابينييري) في بلدية سانت أنطونيو بمحافظة كاتانيا (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، أنها قامت الجمعة، بـ”تنفيذ أمر السجن الصادر عن مكتب المدعي العام في كاتانيا، بحق المواطن الليبي أ. م. الذي يبلغ من العمر 30 عاماً”.

وأوضح الـ(كارابينييري) أن “على الرجل الذي كان رهن الإقامة الجبرية، أن يمضي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، لتسهيل الهجرة السرية والتحريض عليها”، وهي “جريمة ثبتت ضده في كاتانيا، في أيلول/سبتمبر عام 2017”. واختتمت بالقول إنه “تم نقل الرجل إلى سجن بياتسا لانتسا”، في البلدية المذكورة أعلاه.