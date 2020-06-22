ايطاليا تدعو لتسريع تعيين المبعوث الاممي الجديد الى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت ايطاليا، على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو، اليوم الاثنين الى تسريع تعيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا “في أقرب وقت ممكن”، خلفا للمبعوث السابق غسان سلامة.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الايطالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الألماني هايكو ماس، التأكيد على أنه “لا توجد طريقة أخرى سوى الحل السياسي للصراع” في ليبيا.

أما بالنسبة لعملية إيريني لمراقبة حظر السلاح المفروض أمميا على ليبيا، والتي تتخذ العاصمة روما مقرا لها، فقد تحدث دي مايو عن “مهمة متوازنة”، والتي لا تحتاج فقط إلى أنظمة بحرية ولكن أيضًا الى “أنظمة جوية والى الأقمار الصناعية”، لـ”إضفاء المصداقية” على العملية.

واردف: “حتى في حالة (التوصل الى) وقف إطلاق النار، ستكون إيريني حاسمة” لأنه “سيتعين علينا أيضًا في تلك المرحلة تقييد وصول الأسلحة” الى ليبيا.