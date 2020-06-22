دي مايو يعلن عودة أوائل السياح الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، عن “عودة أوائل السياح الأوروبيين”، الى بلاده.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده بـ(فيلا ماداما) في العاصمة روما مع نظيره الألماني هيكو ماس، الإثنين، أشار دي مايو، إلى أن “الحجوزات الأولى قد بدأت في قطاع السياحة الإيطالي من ألمانيا وفرنسا وغيرهما من بلدان الاتحاد الأوروبي”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن، “من المبكر التكهن على أية حال بتراجع التدفقات السياحية من الخارج بسبب الوباء”. وأردف: “لقد عملنا على ضمان تحرك مواطني منطقة شنغن الموسعة بِحرية”.

وخلص وزير الخارجية الى القول: “لكن لا يمكننا توقع تدفقات سياحية كتلك التي كانت قبل حدوث الوباء”.