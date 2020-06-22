وزير الخارجية الألماني: انتهاكات كثيرة لحظر وصول الاسلحة الى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن الحاجة للارتقاء بقدرات عملية ايريني الاوروبية لمراقبة حظر تدفق السلاح الى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايطالي، لويجي دي مايو “هناك الكثير من الانتهاكات لحظر الأسلحة. ولفرض هذا الحظر، نحن بحاجة إلى هذه العملية في شكلها الأكثر فعالية”.

ووصف عملية ايريني، التي زار مقرها في وقت سابق اليوم، رفقة مضيفه دي مايو، بانها “إشارة قوية وحاسمة” لما يمكن أن يقوم به الاتحاد الاوروبي من دور في المنطقة. وقال “إن أوروبا على استعداد لتحمل المسؤوليات حتى في بلدان الجوار. وقد ساعدت هذه الزيارة على فهم ما يتعين علينا القيام به لهذه العملية وأين يمكن تعزيزها”، باعتبار أنها “حاسمة للعملية السياسية ولتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

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