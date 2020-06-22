ايطاليا: مخاوف جدية بشأن احتمالات الضم الإسرائيلي الاحادي لأراض بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سريني الاثنين الى ان سلطات بلادها اعربت عن “مخاوف جدية بشأن احتمالات الضم الإسرائيلي من جانب واحد” لأراض بالضفة الغربية.

وقالت في كلمة مفتتحة ندوة عبر شبكة الانترنت (ويب-نار) بعنوان (إسرائيل وفلسطين: نهاية حل الدولتين؟) ضمن الأعمال التحضيرية للحوار المتوسطي، “إذا نفذت اسرائيل خطة الضم، فإنها ستشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وستقوض بشكل خطير أي إمكانية لاستئناف الحوار مع الفلسطينيين وتعرض أفق (حل) الدولتين للخطر”.

كما أشارت المسؤولة الايطالية الى أن الضم “سيضر أيضا بأمن إسرائيل، الذي لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لإيطاليا”، كما “سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر”.

ونوهت نائبة وزير الخارجية بـ” إن الموقف الإيطالي من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يتغير: نحن ندعم حلًا تفاوضيًا يجب أن يأخذ في الاعتبار التطلعات والاحتياجات المشروعة لكلا الجانبين، والذي يتعين أن يؤدي إلى حل الدولتين العادل، القابل للتطبيق والمستدام، يرتكز على المعايير الدولية ووفقًا للقانون الدولي”.