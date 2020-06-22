السراج يبحث مع قيادة أفريكوم “الجهود الامريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بوصفه “القائد الأعلى للجيش الليبي اجتمع مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (افريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، بحضور السفير الأمريكي وقيادات عسكرية ليبية”، لاستعراض “آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الامريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

واشار المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي، الى أن الاجتماع، الذي التئم في مدينة زوارة الاثنين جاء في إطار “التشاور وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا” وضمن “التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق وأفريكوم في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الاستراتيجي بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الامريكية”.

ووفق المكتب الاعلامي، حضر اللقاء وزير الداخلية السيد فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع السيد صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد الشريف وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس لواء عبد الباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.