رئيس الوزراء الفلسطيني: الرد الشعبي أساس الحراك الدولي الرافض للضم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية إن “الرد الشعبي أساس الحراك الدولي الرافض لمخططات الضم” الإسرائيلية لأراض فلسطينية بالضفة الغربية.

واعلن خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله إن “اجتماعا يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والحكومة سيعقد يوم الأربعاء في الأغوار”.

ويتزامن هذا اليوم مع الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشروع في عملية الضم لنحو 30% من مساحة الضفة الغربية.

وأشار إشتية إلى انه “تم تكليف لجنة تضم وزراء المالية والزراعة والاقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية للأغوار”.

وما زال نتنياهو يواجه صعوبات داخل حكومته ومع الإدارة الأمريكية ازاء مساحة الضم في وقت انتقد فيه الفلسطينيون والعرب والاتحاد الأوروبي هذه الخطة.