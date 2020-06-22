الاتحاد الاوروبي يدعو الصين للتراجع عن قانون الأمن الوطني بهونغ كونغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الصين إلى التراجع عن فرض قانون الأمن الوطني في إقليم هونع كونغ إذا ما أرادت تفادي الإجراءات الدولية.

جاءت هذه الدعوة في مؤتمر صحفي للمسؤولين الأوروبيين في بروكسل عقب انتهاء أعمال القمة الأوروبية – الصينية التي عُقدت اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأشار المسؤولان الى أنهما يجريان اتصالات مع أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع لتدارس الوضع، وقالا: ” نحن نتمسك باستقلال هونغ كونغ ونرى ضرورة الحفاظ الكبرى على وضعية الإقليم كبلد واحد ونظامين”.

ونوه رئيس المجلس الاوروبي بأن بروكسل كانت واضحة في موقفها بشأن هونغ كونغ وأفهمته لبكين بشكل صريح، مؤكداً أن الأوروبيين يتابعون الوضع عن كثب.

هذا ولم تسمح محادثات اليوم، التي كانت “مكثفة ومنفتحة وصريحة” برأي الأوروبيين، في تقريب وجهات النظر لا حول هونغ كونغ ولا حول المسائل التجارية، الحملات الإعلامية، القرصنة الرقمية وحقوق الانسان والأقليات.

ويقر الأوروبيون بأنهم يتحاورون مع شريك لا يتفقون معه لا في الأنظمة ولا في الرؤى أو القيم وسط ظروف سياسية واقتصادية شديدة التعقيد. وقال ميشيل وفون دير لاين: “نريد الدفع بقيمنا والدفاع عن مصالحنا”.

وشدد المسؤولان الاوروبيان على ضرورة متابعة الحوار مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق لحماية الاستثمارات يعلي مبدأ المعاملة بالمثل والشفافية والمنافسة العادلة لتستطيع شركات كل طرف الاستثمار لدى الطرف الآخر، وفق شروط متوافق عليها.

وتريد بروكسل التعاون مع بكين من أجل وضع قواعد حديثة ضمن اطار منظمة التجارة العالمية لتنظيم مسألة المساعدات الممنوحة للشركات والتي ستسمح بتأمين شروط تنافسية عادلة.