ايطاليا: تسجيل 23 وفاة جديدة في ادنى حصيلة يومية لضحايا كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الاثنين تسجيل 23 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا، وهي أدنى احصائية للموتى منذ مطلع آذار/مارس الماضي (أمس كانوا 24).

ويرتفع بذلك اجمالي ضحايا هذه الجائحة منذ تفشيها في البلاد، الى 34 ألفا و657.

ووفق نشرة هيئة الدفاع المدني اليومية عن حالة الطوارئ الصحية، فان اجمالي من تماثل للشفاء ارتفع الى 183 ألفا و 426، بعد أن تعافى 533 في الـ24 ساعة الماضية.

أما الحالات الايجابية الحالية المؤكدة فتبلغ اليوم 20 ألفا و637، بعد تسجيل 218 اصابة جديدة. اجمالا الحالات الايجابية قلت بـ 335 حالة مقارنة بالبيانات المعلنة مساء الاحد.

وبهذه الارقام، يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس (الضحايا والمتعافون والحالات الايجابية النشطة) الى 238 ألفا و720.

العدد الكلي لمن تبقى في المستشفيات يبلغ ألفين و38 (276 أقل مقارنة بالأمس)، من بينهم 127 مريض يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، بعد أن غادرها 21 مريضا.