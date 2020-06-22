لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين: قلق ازاء التصعيد العسكري حول مدينة سرت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب أعضاء لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين الخاص بالازمة الليبية عن “قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سرت”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة على مستوى كبار المسئولين، عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وجدد أعضاء اللجنة، وفق بيان نشرته بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، “مطالباتهم لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية”.

كما دعوا الى “سرعة استكمال المفاوضات الليبية – الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة”.

ويأتي لقاء اليوم متابعةً للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا، والذي عُقد في 13 أيار/مايو الماضي، بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونوه المشاركون في الاجتماع بـ”أهمية أن يتم، في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تناول أحكام شاملة بخصوص إخراج كافة المرتزقة الأجانب، وانسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية، وتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في جميع أنحاء البلاد”.

كما “استنكر أعضاء اللجنة الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة؛”، مجددين “التأكيد على ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين، بشكل صارم، لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا، والامتناع عن القيام بأية أنشطة التي من شأنها تأجيج الصراع”، وكذلك “الاحترام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1970 وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التالية له”.

وأكد المشاركون على “ضرورة التزام جميع أعضاء عملية برلين، بشكل صارم، بكافة التزاماتهم وتعهداتهم، كما تضمنتها خلاصات مؤتمر برلين وبما يتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.