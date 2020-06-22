مهرجان بمشاركة دولية ضد الضم الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

اريحا- أكد مسؤولون فلسطينيون ودوليون رفض المجتمع الدولي لمخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وشارك الاف الفلسطينيين في المهرجان الوطني الذي تم تنظيمه في مدينة اريحا بالضفة الغربية رغم اعتراض الجيش الإسرائيلي العشرات من الحافلات، التي كانت في طريقها من مدن الضفة الغربية إلى مكان المهرجان.

وبرزت مشاركة دبلوماسيين بارزين مثل ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية ومبعوث الأمم المتحدة وسفراء الصين واليابان وروسيا والأردن في المهرجان.

والقى الدبلوماسيون كلمات أكدت على رفض بلادهم لخطط الضم الإسرائيلية ودعوا إسرائيل إلى التراجع عن مخططها الذين قالوا إنه يدمر فرص السلام وحل الدولتين.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف”إن خطة الضم الإسرائيلية، ضد القانون الدولي وستقضي على حلم السلام وإقامة الدولة الفلسطينية”.

وبدوره قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورجسدرف”إن موقفنا واضح ونعتبر أن الضم من جانب واحد يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، لقد أكدنا أكثر من مرة أننا لن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الجانبان”.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي “من منظور الاتحاد الأوروبي، سيكون للضم حتما عواقب على علاقتنا الحالية مع إسرائيل”، مشددا على أن “أي خطوات يتم اتخاذها نحو الضم لن تمر دون مواجهة”.

أما السفير الروسي في فلسطين غوتشا بواتشيدزه، فحذر من أن “الضم سيقوض عملية السلام، وتنفيذه سيحول دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وقال السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي،” الصين تتمسك بحل الدولتين وحل الخلافات عبر التفاوض العادل والمتساوي، وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام واستنادا للتوافق الدولي”.

وبدوره قال ممثل اليابان لدى فلسطين السفير ماسايوكي ماجوشي “اليابان قلقة بشأن الخطة الاسرائيلية احادية الجانب لضم اجزاء من الضفة، وإن تطبيقها يحطم إمكانية بناء الثقة وفرص تحقيق حل الدولتين، الامر الذي يشكل تهديدا للإقليم”.

وأكد سفير الأردن لدى فلسطين محمد أبو وندي على” إن إقدام إسرائيل على الضم يعني أنها اختارت الصراع بدل السلام، وأنها ستتحمل تبعات هذا القرار وحدها، ليس على صعيد علاقاتها مع الأردن فقط، بل على جهودنا جميعا في المنطقة والمجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والشامل”.

وتابع السفير الأردني إن” الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحة الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية وحقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للمرجعيات الدولية”.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن “المجتمع الدولي جاء إلينا اليوم وتحدث إلينا وأوصل رسالة لنتنياهو بأننا في مواجهتك بصوت واحد رافض للضم الذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والذي يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.