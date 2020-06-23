غانتس: إسرائيل لن تنتظر الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس إن إسرائيل لن تنتظر الفلسطينيين وستمضي قدما في تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعطي إسرائيل “فرصة” ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وأشار في لقاء مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء،إلى أن” إسرائيل لن تستمر في الانتظار الموقف فلسطيني من عدم الدخول في مفاوضات” وقال” إسرائيل لن تستمر في الانتظار بل ستدفع الأمور قدمًا حتى دون موافقتهم”.

وأضاف غانتس “سنطرح الالية المسؤولة لتنفيذ خطة ترامب، هذه الخطة هي الأولى التي تعبر عما يحدث على ارض الواقع”.

وأعلن غانتس إنه سيسعى “لتفادي أن تصبح إسرائيل دولة ثنائية القومية “وقال “آمل في ان يتحقق هذا الهدف في اطار حوار مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين اذا أرادوا المشاركة في هذه العملية”.

ولفت إلى أنه “غير واثق من أن خطة الضم سيتم المباشرة في تنفيذها مطلع تموز/يوليو القادم أو في وقت لاحق”.

وأشار أن حزبه (أزرق أبيض) “يشارك ويؤثر في اتخاذ القرارات”، وقال: “هناك ثمن لكل خطوة نقوم بها وهناك أيضا ثمنا إن لم نفعل شيئا”.

ومن جهته، فقد قال مصدر إسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية إن “أحد الخيارات التي تتم دراستها هي الضم التدريجي – بحيث تطبق السيادة الإسرائيلية في المرحلة الأولى على مناطق في منطقة القدس”.

واعرب المصدر، الذي لم يتم الكشف عن اسمه،عن خشيته من أن “الضم الكامل بنسبة 30% سيدفن الخطة ويقتل أي فرصة يتفاوض الفلسطينيون عليها، إضافة إلى رد فعل الأردن ودول الخليج”.