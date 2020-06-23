ايطاليا: 18 وفاة جديدة تؤكد الانخفاض المطرد لضحايا كورونا والاصابات تحت سقف الـ20 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت بيانات صدرت عن السلطات الايطالية مساء الثلاثاء وتيرة التراجع المطرد في وفيات جائحة كورونا، حيث تم تسجيل 18 حالة وفاة فقط في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما انخفضت الحالات الايجابية المؤكدة تحت سقف الـ20 الفا.

ويالوفيات المعلنة اليوم يرتفع اجمالي ضحايا هذه الجائحة، التي ضربت البلاد منذ أربعة أشهر، الى 34 ألفا و675.

ووفق نشرة هيئة الدفاع المدني اليومية عن حالة الطوارئ الصحية، فان اجمالي من تماثل للشفاء ارتفع الى 184 ألفا و 585، بعد أن تعافى 533 في الـ24 ساعة الماضية.

أما الحالات الايجابية الحالية المؤكدة فتبلغ اليوم 19 ألفا و573، وهي أقل اجمالا بواقع 1064 حالة مقارنة بالبيانات المعلنة مساء أمس الاثنين.

وبهذه الارقام، يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس (الضحايا والمتعافون والحالات الايجابية النشطة) الى 238 ألفا و833.

العدد الكلي لمن تبقى في المستشفيات يبلغ 1853 (185 أقل مقارنة بالأمس)، من بينهم 115 مريض يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة بعد أن غادرها بين أمس واليوم 12 مريضا.