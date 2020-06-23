وزير الخارجية الهولندي: نريد التوصل لاتفاق بشأن خطة الانعاش الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ألمح وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك الى امكانية التوصل الى اتفاق بين الدول الاعضاء بشأن خطة الانعاش الاوروبية (750 مليار يورو) ، قبل القمة الاوروبية منتصف الشهر المقبل.

وقال، مساء اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو، إن هولندا “تؤيد التعاون الهيكلي من أجل خطة انعاش جيدة” ذات تأثيرات “مستدامة”.

وأضاف بلوك “في الأسابيع المقبلة، نريد أن نجتمع مع دول أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه الخطة. …معا، أمامنا مهمة ضمان عدم زيادة البطالة والقيام بشيء ما لصالح العديد من الشباب في أوروبا كي يكون لهم مستقبل”. وأضاف “إيطاليا تضررت بشدة من هذه الأزمة، وتضررت هولندا أيضا”.

وبدوره، جدد وزير الخارجية الايطالي التأكيد على أنه “عبر الاستجابة الموحدة والقوية والطموحة فقط ستكون أوروبا قادرة على حماية مستقبلها وإعادة بنائه، بالاعتماد على قيم التضامن والمشاركة “. وقال “لا تستطيع دولة بمفردها” مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وبالتالي “يتعين أن يكمن الهدف في تعزيز السوق الموحدة والارتقاء بالقدرة التنافسية للدول الاعضاء على الساحة الدولية”.

وتنتمي هولندا الى دول شمال أوروبا الأكثر تشددا، التي ترفض خيار المساعدات وتطالب بأن تكون خطة الانعاش الاوروبية في شكل قروض فقط للدول الاعضاء، بينما تطالب ايطاليا، ضمن معسكر دول الجنوب الاكبر مديونية، بالمزج بين الخيارين.