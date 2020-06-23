نائبة وزير خارجية ايطاليا للسفراء العرب: نشاطركم المخاوف بشأن خطة الضم الاسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني اليوم الثلاثاء أن بلادها تشاطر الدول العربية المخاوف بشأن خطة الضم الاحادية المعلنة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو، لأراض بالضفة الغربية.

وقالت لدى استقبالها وفدا لسفراء الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية المعتمدين لدى ايطاليا، بمقر الوزارة في روما، “لنعمل معًا من اجل إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين ولإعادة إطلاق حل الدولتين”.

وكانت سيريني نوهت أمس في ندوة عبر شبكة الانترنت حول الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي بـ”إن الموقف الإيطالي لم يتغير: نحن ندعم حلًا تفاوضيًا يجب أن يأخذ في الاعتبار التطلعات والاحتياجات المشروعة لكلا الجانبين، والذي يتعين أن يؤدي إلى حل الدولتين العادل، القابل للتطبيق والمستدام، يرتكز على المعايير الدولية ووفقًا للقانون الدولي”.

كما حذرت خلال الندوة من أن تنفيذ خطة الضم، “سيشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وسيقوض بشكل خطير أي إمكانية لاستئناف الحوار مع الفلسطينيين ويعرض أفق (حل) الدولتين للخطر”، مشيرة الى أن الضم “سيضر أيضا بأمن إسرائيل، الذي لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لإيطاليا”، كما “سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر”.