ساسولي: ايطاليا تخاطر بفقدان المساعدات الاوروبية اذا لم تقم باصلاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس البرلمان الاوروبي، ديفيد ساسولي أن “إيطاليا ستخاطر بفقدان المساعدات الأوروبية اذا لم تقم بإجراء إصلاحات فورية”، وذلك وسط حديث عن امكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

وقال ساسولي، القيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، في مقابلة مع صحيفة (الماساجيرو) الاربعاء، “الموارد المالية الأوروبية ستكون متوفرة، ولكن يجب استخدامها من خلال تقديم المشاريع”، على رأسها تلك المتعلقة بـ “الصفقة الخضراء والرقمنة”.

واعتبر ساسولي، الذي أكد على أن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي سيتوصلون الى اتفاق بشأن خطة الانعاش الاقتصادي، أنه “ليس من المعقول أن تكون لديك الكثير من الموارد وتفتقر القدرة على استخدامها، لهذا السبب هناك حاجة لمشاريع وعلى الفور حتى لا تترك ايطاليا الموارد المالية الاوروبية وراءها”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى استثمارات وإصلاحات في مجال العمل، وبالتأكيد ليس الى خفض الضرائب”.

وبشأن تخفيض ضريبة القيمة المضافة، رأى رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي أن “التدخلات المؤقتة يمكن أن تكون مفيدة، لكن لا ينبغي تركيز الضوء على ذلك”.