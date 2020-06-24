دي مايو يعلن عن زيارة قريبة لليبيا ويؤكد اهمية الحوار مع جميع الاطراف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو انه بصدد القيام بزيارة الى ليبيا في الأيام القليلة القادمة، مشيرا الى أنه يتعين الحوار مع “كل الاطراف” هناك.

وقال دي مايو، لاحدى قنوات التلفزة العامة مساء الثلاثاء، “الأهداف ثلاثة: حماية مصالحنا الجيواستراتيجية، وضمان وحدة ليبيا، وضمان إنهاء هذا الصراع”، مؤكدا أن حكومة بلاده تتمتع بـ”علاقات مهمة للغاية مع المؤسسات الليبية ”

وتعترف ايطاليا بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس كسلطة شرعية في ليبيا والتي تحظى بالاعتراف الاممي، ولكن روما تشدد دائما على ابقاء نافذة حوار مفتوحة مع السلطات في شرق ليبيا.

وفي اجابة على سؤال حول ما هي الخطوة القادمة، قال رئيس الدبلوماسية الايطالية: “في رأيي، مواصلة الحوار مع الجميع”.

وكان دي مايو قد وجه في وقت سابق الدعوة لرئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، لزيارة روما عندما تسمح الظروف الصحية لازمة جائحة كورونا بذلك.