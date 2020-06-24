دي مايو: الحكومة وافقت على التفاوض مع مصر بشأن صفقة السفن الحربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو على أن الحكومة أعطت الضوء الاخضر لمجموعة فينكانتييري لبناء السفن (شركة عامة) للتفاوض مع مصر حول صفقة بيع فرقاطتين حربيتين، نافيا ربط مسألة اتمام الصفقة بقضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني بأطراف القاهرة أوائل عام 2016

وفي لقاء مع احدى محطات التلفزة الايطالية العامة مساء أمس الثلاثاء، شدد رئيس الدبلوماسية الايطالية على أهمية تواجد السفير الايطالي في مصر للتواصل مع السلطات هناك من أجل التوصل الى الحقيقة في مقتل ريجيني، في اشارة الى مطالب بسحب السفير.