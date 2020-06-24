وزير الصحة الايطالي: أزمة فيروس كورونا لم تنته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر وزير الصحة في الحكومة الايطالية، روبيرتو سبيرانتسا على أن أزمة وباء فيروس كورونا “لم تنته”، منوها في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) بأنه لا يزال “هناك أناس يفقدون حياتهم” بسببه.

وأضاف الوزير “الفيروس لم يهزم بعد ويواصل الانتشار. نحن لسنا في النهاية. واذا تولد لدينا الاعتقاد بأن هذه الازمة أصبحت وراءنا، فإننا نخاطر بارتكاب أخطاء”.

وشدد على أنه سيكون “من الضروري الاستمرار في استخدام الكمامات واحترام قواعد التباعد الجسدي”، حتى “وصول لقاح آمن قادر على إعطاء إجابة حقيقية لجميع مواطنينا” على أن الازمة الصحية انتهت.

ووفق آخر بيانات رسمية، يبلغ اجمالي ضحايا هذه الجائحة، التي ضربت البلاد منذ أربعة أشهر، 34 ألفا و675، بينما شهدت الوفيات اليومية والاصابات تراجعا مطردا في الآونة الاخيرة.

ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في ايطاليا، بما فيهم الضحايا والمتعافون والحالات الايجابية النشطة المؤكدة، 238 ألفا و833