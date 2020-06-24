دي مايو: المسار الوحيد الموثوق بليبيا، مفاوضات شمولية بإشراف أممي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن المسار الوحيد الموثوق به لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا، هو مفاوضات شاملة تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي ندوة صحافية عقدها دي مايو لدى وصوله الى مطار روما الداخلي بضاحية تشامبينو، عائداً من بعثته الى طرابلس الغرب الأربعاء، أكد الوزير دي مايو مجدداً على أن “لا يوجد حل عسكري” للصراع الليبي.

وفي سياق آخر، أفاد وزير الخارجية أنه “على الرغم من الوجود التركي في ليبيا، فقد قدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السرّاج، تطمينات وافرة بأن إيطاليا لا تزال شريكًا أساسيًا ولا بديل عنه بالنسبة لطرابلس”.