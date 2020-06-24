إيطاليا: 30 ضحية أخرى لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة في إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية جرّاء الإصابة بفيروس كورونا.

وفي نشرته اليومية للوقوف عند الوضع في البلاد من ناحية انتشار وباء كوفيد 19، أعلن الدفاع المدني أنه “تم إجراء إعادة حساب في مقاطعة ترينتو الذاتية الحكم، مع 61 حالة وفاة أقل مما أُبلغ عنها سابقًا”، هذا “بالإضافة إلى تعافي 447 شخصاً مقابل ظهور 387 حالة إصابة أخرى”.

وذكر البيان أن “إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 34,644″، وأنه “مقارنة بالأمس، إزدادت الإصابات في البلاد بحاصل 190 حالة، ليصبح المجموع 239.410 منذ بداية حالة الطوارئ”. وأن “الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بكوفيد 19، تبلغ حالياً 18,6755″، أي “أقل بمجموع 918 شخصاً مقارنة بيوم أمس”.

وأظهرت المعطيات أن “هناك 1,610 شخصًا في المستشفيات، منهم 107 مرضى في أقسام العناية المركزة، وهم أقل بفارق 8 أشخاص مقارنة بأمس”، أما “بالنسبة للحجر المنزلي، فيخضع له 16,938 شخصاً”، بينما “ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 186,111″، بزيادة بمجموع 1,526 حالة”.

ولفت بيان الدفاع المدني الى أنه “في المجمل، تم إجراء 5,107,093 من اختبارات مسحة الحلق، أي بزيادة بحاصل 53,266″، والتي “تم من خلالها اختبار 3,111,364 شخصاً”. وخلص الى القول إن “خمس مقاطعات في البلاد بالإضافة إلى ترينتو، لم تسجل فيها أي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.