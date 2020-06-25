بريطانيا: إيطاليا أيضًا بين الجسور الجوية للسياحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – قالت صحيفة بريطانية إن إيطاليا أيضًا ستكون بين الوجهات التي سيتمكن المصطافون البريطانيون من الوصول إليها من خلال سلسلة من “الجسور الجوية” اعتبارًا من 4 تموز/يوليو، دون الاضطرار للخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند عودتهم إلى بلادهم.

هذا ما كتبته صحيفة (ذا دَيلي تلغراف) في عددها الخميس، متوقعة أن “تتضمن قائمة الوجهات التي تعتبر منخفضة الخطورة من ناحية العدوى، حوالي عشرة بلدان أخرى أيضًا، بالإضافة إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان وألمانيا”، بينما “سيتم استبعاد البرتغال، بعد الموجة الجديدة الأخيرة لعدوى كوفيد 19 فيها”.

وتأمل الحكومة، التي ستعلن هذا الأمر قريباً، بحسب الصحيفة البريطانية، بأن تتمكن الأسر البريطانية من التخطيط لحجز عطلها على البحر المتوسط ​​وأن تقوم بذلك في الأيام القليلة القادمة”.

وخلصت الصحيفة الى القول إنه “يمكن لقرار الحكومة البريطانية ضخ بعض الأوكسجين لقطاع السياحة في منطقة المتوسط​​، الذي تضرر بشدة جرّاء وباء فيروس كورونا”.