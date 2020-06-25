برلماني أوروبي: إيطاليا تبني الحوار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال برلماني أوروبي “إن المهمة الهامة لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في طرابلس، تشهد على قرب إيطاليا الكبير من الشعب الليبي واستعدادنا لأن نكون من بناة الحوار”. واضاف نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو، أن “هذا القرب أثبته بشكل فعال وملموس، نشر أفراد عسكريين مؤهلين تأهيلاً عالياً، وعديد من الآليات في مناطق واسعة من طرابلس، لأجل عمليات التطهير من الألغام التي زرعتها ميليشيات الجنرال (خليفة) حفتر”.

ووصف كاستالدو المنتمي لحركة خمس نجوم الإيطالية الحاكمة بالإئتلاف مع الحزب الديمقراطي، الأمر بأنه “جريمة حرب حقيقية تشوه كثيراً من المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء، وهم الأشخاص الأكثر ضعفاً، وأول ضحايا هذا النزاع الوحشي”.

وذكر البرلماني الأوروبي أن “مبادرة الوزير دي مايو تؤكد من جديد على أن الملف الليبي ذا أولوية بالنسبة لبلادنا، بل يجب أن يكون كذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره”.

وأوضح كاستالدو أن “النتيجة الوحيدة الممكنة لتهدئة التوترات في المنطقة، هي حل سياسي يقوم على التقارب والحوار بين الفصائل المختلفة على الساحة، وإعادة إطلاق عملية داخلية تعرف أيضًا كيفية إشراك الجهات الفاعلة الإقليمية بشكل بناء”، واختتم بالقول “يجب أن تتلاقى الجهود الأوروبية عند هذا الهدف”.