الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات على المملكة العربية السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي تعرضت لها مدن سعودية بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ بالستية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واعتبر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن الهجمات على مدن سعودية، والتي تبناها الحوثيون، تأتي بعد تكثيف العمليات العدائية داخل اليمن والتي يدفع ثمنها المدنيون خاصة الأطفال.

وتابع بيتر ستانو القول، إن “أي هجوم ضد المدنيين أمر مقلق وغير مقبول”.

هذا ويرى الأوروبيون أن الهجمات الحوثية على المدن السعودية تعرقل وساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن والرامية إلى التوصل لوقف اطلاق نار والشروع بمفاوضات سياسية.

وفيما يواصل الاتحاد دعمه لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، يدعو جميع الأطراف المنخرطة في الصراع إلى الدخول في محادثات سياسية بناءة.