وزير الخارجية الإيطالي: إيقاف الصراع بليبيا تأمين لبلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن “العمل الجاد” لوقف الحرب في ليبيا يعني “استقرار المنطقة، بل وفي الوقت نفسه تأمين بلادنا، سواحلنا ومواطنينا”.

وكتب الوزير دي مايو على (فيسبوك) الخميس، مؤكدا أن الصراع في ليبيا المجاورة “يعني أيضا تدفق المهاجرين الذين يفرون من الحرب بحثاً عن مأوى في مكان آخر. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يهربون، هناك في كثير من الأحيان إرهابيين أيضاً”.

وتابع دي مايو “التقيت أمس في طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج، وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير الخارجية محمد الطاهر حمودة سيالة”، وأفاد بأنهم “قدموا لي اقتراحًا بتعديل مذكرة عام 2017 عن الهجرة، تلبية لطلب تقدمنا به كإيطاليا، لأجل حماية حقوق الإنسان بشكل أفضل وتنظيم تدفقات الهجرة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مؤكداً: “أستطيع أن أقول إننا نسير في الاتجاه الصحيح”.