برلمانيون إيطاليون: دور مركزي في ليبيا لتجنب حرب إقليمية خطرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلمانيون إيطاليون أن “على جبهة سرت، وصلت الحرب في ليبيا إلى مفترق طرق”.

وأضاف أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم، أن “من ناحية، هناك وقف إطلاق النار واستئناف الحوار من أجل حل سياسي يضمن وحدة البلاد مع احترام تنوعها”، ومن جهة أخرى “اندلاع حرب إقليمية خطيرة بين تركيا ومصر”، الأمر الذي “يهدد بإشراك الناتو من جهة وروسيا من الجهة الأخرى”.

وتابع السيناتورات أنه “بالنسبة لإيطاليا، هناك مصالح استراتيجية ضخمة على المحك”، وذلك “من ناحية أمن الطاقة وضغوط الهجرة والتهديد الإرهابي”.

وأشاروا الى أن “مهمة وزير الخارجية لويجي دي مايو في طرابلس تعيد بلادنا إلى مركز الجهود الدبلوماسية الدولية، المدعومة بقوة من الولايات المتحدة أيضا، لدرء الأسوأ”. إنها “مركزية دبلوماسية تقوم على دور محوري ملموس لبلادنا في ليبيا”.

وذكر أعضاء خمس نجوم الى أن هذا الدور، “يمتد من القيادة الإيطالية لمهمة إيريني الدقيقة لاحترام حظر الأسلحة، إلى عملية إزالة الألغام للأغراض الإنسانية التي بدأتها قواتنا العسكرية في طرابلس، مرورا بالتعاون في مناهضة الاتجار بالمهاجرين، الذي نأمل أن يستأنف بتجديد مذكرة التفاهم، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.