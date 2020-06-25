بوريل: دعم السودان استثمار في استقرار المنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة حشد الدعم الدولي للسودان لإنجاح مساعيه في التحول نحو الديمقراطية.

وكان بوريل يتحدث في افتتاح المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان والذي ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا بالإضافة إلى الحكومة السودانية، والذي يقام عبر دائرة فيديو مغلقة.

ونوه بوريل قائلاً: “دعم السودان يعتبر استثماراً في استقرار المنطقة برمتها، من ليبيا إلى جمهورية افريقيا الوسطى، ويجب عمل ذلك الآن لأنه الوقت المناسب”.

وشدد بوريل على أهمية أن ترافق كل الأطراف الدولية الحكومة السودانية الجديدة لإنجاز مرحلة التحول نحو الديمقراطية والاندماج في النظام المالي العالمي.

ويشارك في المؤتمر حوالي 50 دولة ومنظمة مالية وأممية من أجل تأمين دعم مالي وسياسي للحكومة السودانية التي تولت مقاليد الأمور بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير العام الماضي.

وينظر الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية بإيجابية لما تقوم به الخرطوم من إصلاحات ساسية واقتصادية وهيكلية، وايضاً قيامها بتقديم الرئيس السابق وبعض معاونيه للعدالة.