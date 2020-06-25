دي مايو يعلن دعم خطة أوروبية لاعادة الاعمار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الخميس أن بلاده ستقوم بدور المحفز لخطة أوروبية من أجل اعادة الاعمار في ليبيا.

وقال دي مايو، غداة زيارة خاطفة الى طرابلس، “إن الدور الذي تلعبه أوروبا سيظل حاسما. فليبيا بالنسبة لنا هي مسألة أمن قومي ولكنها تتعلق أيضا بأمن الاتحاد الأوروبي بأسره”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية مخاطبا مجلس الشيوخ، “في هذا الصدد، سنكون مروجين لخطة أوروبية لإعادة إعمار ليبيا وتعزيز مؤسساتها، لأننا نعتقد أنه من الضروري أن تأتي إشارة واضحة وحاسمة للشعب الليبي من أوروبا”.