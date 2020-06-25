دي مايو: زيارتي لليبيا دفعة للعملية السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أشار وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الى أن زيارته للعاصمة الليبية طرابلس أمس الاربعاء “هدفت الى اعطاء دفعة جديدة لعملية (سياسية)، لم تتوقف حتى في ذروة وباء فيروس كورونا”.

وأضاف دي مايو، مخاطبا مجلس الشيوخ الايطالي، “نمت مهمة الأمس في إطار أقصى تفاهم مع الشركاء الأوروبيين”، مشيرا في هذا الصدد الى لقاءاته الاخيرة مع نظيريه الفرنسي والألماني. وقال “لا تزال ليبيا، فوق كل شيء، أولوية بالنسبة لنا: إيطاليا تعتزم حماية مصالحها الجيواستراتيجية، التي تتوافق مع مصالح الشعب الليبي، الذي أنهكته سنوات من الاشتباكات” المسلحة.