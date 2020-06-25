دي مايو: دعوت السلطات الشرعية في طرابلس للاعتدال ونترقب التزام الجميع بوقف اطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أشار وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الى أنه حث السلطات الشرعية في ليبيا (حكومة الوفاق) على “الاعتدال”، في اشارة الى هجوم محتمل لقوات الوفاق للسيطرة على سرت والجفرة، مع “تأكيد الدعم الايطالي الكامل لها” كسلطة تحظى بالاعتراف الاممي.

وقال دي مايو، مخاطبا مجلس الشيوخ في بلاده “كررت أن المسار الوحيد الموثوق به إلى السلام هو اتفاق يشمل جميع الجهات الفاعلة بوساطة الأمم المتحدة”، ولهذا السبب-يسترسل وزير الخارجية الايطالي-: “رحبنا باستئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ونترقب التزام الجميع بوقف إطلاق النار” في ليبيا.

كما نوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بأنه جدد، خلال زيارته لطرابلس، الدعوة الى “أن يتوقف تدفق الأسلحة في انتهاك لحظر الأمم المتحدة”. وأشار في هذا المجال، الى أن من شأن عملية ايريني الاوروبية “لعب دور أساسي”.

وقال: “إيطاليا عازمة على ضمان أن تكون (عملية ايريني) متوازنة وتعمل بشكل فعال ونزيه من أجل رصد جميع الانتهاكات والإبلاغ عنها على الفور إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.