دي مايو: ليبيا على مفترق طرق: التصعيد، السلام، أو الجمود الذي يعني التقسيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أشار وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الى “إن ليبيا على مفترق طرق: من جهة تصعيد الصراع بمشاركة أكبر من الجهات الفاعلة الخارجية”، ومن جهة أخرى، “استئناف مسار حوار شامل لإخراج البلاد من أزمة طويلة”، محذرا في ذات الوقت من الجمود الذي قد يقود الى تقسيم البلاد.

وقال دي مايو، خلال جلسة استماع مشتركة، أمام لجان الخارجية والدفاع بالبرلمان، “في الأسابيع الأخيرة تغير التوازن على الأرض، بعد أكثر من عام على هجوم حفتر على طرابلس في 4 نيسان/أبريل 2019 ، سمح الهجوم المضاد لحكومة الوفاق الوطني، المدعوم عسكريًا من تركيا ، بضمان سيطرتها على الجانب الغربي من طرابلس الى الحدود مع تونس ومن ثم، بتكثيف النشاط (العسكري) جنوب شرقي العاصمة، باستعادة ترهونة ذات الموقع الاستراتيجي، والاقتراب من سرت”.

ورأى دي مايو، خلال جلسة استماع مشتركة، أمام لجان الخارجية والدفاع بالبرلمان، أن “من المصلحة تجنب احتمالين متساويين من حيث الخطورة: تصعيد عسكري ، من خلال تدخلات مباشرة من قبل جهات خارجية”، أو “تجميد الوضع الذي يترجم إلى تقسيم فعلي للبلاد”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية على أنه “في هذا المرحلة الحاسمة، من الضروري تكثيف العمل الدبلوماسي لحث الأطراف الليبية على وقف الأعمال العدائية وإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بناءً على المسودة التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعقاب عمل اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف خلال شباط/فبراير الماضي”.