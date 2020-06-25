ايطاليا: 34 وفاة جديدة بكورونا والعدد التراكمي للاصابات يناهز 240 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الخميس عن 34 وفاة جديدة خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية و296 حالة ايجابية لفيروس كورونا وهي تقريبا ضعف الاصابات المعلنة الاربعاء، بينما ارتفع العدد التراكمي، للمصابين والموتى والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا قبل خمسة أشهر، الى 239 ألفا و706 .

ويالوفيات المعلنة اليوم ، وفق نشرة هيئة الدفاع المدني اليومية عن حالة الطوارئ الصحية، يرتفع اجمالي الوفيات الى 34 ألفا و678.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 186 ألفا و725، بعد أن تماثل 614 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

أما الحالات الايجابية الحالية المؤكدة فتبلغ اليوم 13 ألفا و303، وهي أقل اجمالا بواقع 352 حالة مقارنة بالبيانات المعلنة مساء أمس الاربعاء.

العدد الكلي للمصابين بـ كوفيد-19 ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات يبلغ 1515 (95 أقل مقارنة بالأمس)، من بينهم 103 بوحدات العناية المركزة، بعد أن غادرها بين أمس واليوم 4 مرضى.