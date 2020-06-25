نتنياهو: تعاون إسرائيلي إماراتي في مجال مكافحة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن تعاون إسرائيلي- إماراتي في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وقال، في حفل تخرج فوج جديد من طياري الكلية الجوية “سيعلن بعد لحظات قليلة وزيرا الصحة الإسرائيلي والإماراتي عن اطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف “سيرتكز هذا التعاون على البحث والتطوير والتكنولوجيا في مجالات ستعزز الأمن الصحي في المنطقة بأسرها”.

وتابع “يأتي هذا الإعلان نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا. كلما كنا أقوى وأعظم، كلما نردع أعداءنا ونقرب أصدقائنا منا”.