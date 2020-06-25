مسؤول أمريكي لـ آكي: لا قرار نهائي بشأن الضم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مسؤول أمريكي إن مباحثات استمرت عدة أيام في البيت الأبيض حول خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية قد انتهت دون قرار نهائي.

وقال المسؤول في البيت الأبيض لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ” كانت اجتماعات هذا الأسبوع مثمرة”، ولكنه أضاف “لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب”.

وكانت المداولات التي استمرت 3 اأيام عقدت بمشاركة مسؤولين كبار بينهم صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير ووزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الأمريكي الخاص آفي بيركوفيتس والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

وأكد المسؤول الأمريكي على” اختتام هذه الجولة من محادثات البيت الأبيض حول خطة ترامب – الرؤية من أجل السلام”.

وكانت إسرائيل تأمل الحصول على ضوء أخضر أمريكي لبدء تنفيذ خطة الضم بدءا من الأربعاء المقبل