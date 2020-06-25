دي مايو: اهتمام واشنطن بليبيا ايجابي لما لها من تأثير على تركيا ومصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو زيارة السفير الأمريكي في ليبيا وقائد أفريكوم الى مدينة زوارة للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ”المؤشر على القلق والاهتمام المتجدد من قبل الولايات المتحدة بالأزمة الليبية”.

وقال دي مايو، خلال جلسة استماع اليوم الخميس أمام لجان الخارجية والدفاع في النواب والشيوخ الايطالي ، إن الزيارة “إشارة نعتبرها إيجابية”.

وأضاف “ليس بمحض الصدفة، في الآونة الأخيرة، بمناسبة مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع وزير الخارجية مايك بومبيو، جددت الرغبة الإيطالية في انخراط أكبر من جانب الولايات المتحدة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الايطالية الى أن “لواشنطن تأثير قوي على المتنافسين: كلاهما تركيا ومصر. وبالطبع يمكن أن يحدث ذلك فرقا”، على حد تقديره