مسؤول بالصحة العالمية يتوقع عودة شرسة لكورونا على غرار الانفلونزا الاسبانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جذر الامين العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، رانييري غويرا من موجة ثانية “أكثر شراسة” لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على غرار الانفلونزا الاسبانية، التي أودت بحياة أكثر من 50 مليون شخص في عام 1918.

وقال غويرا (طبيب ايطالي الجنسية) في تصريح لاحدى قنوات التلفزة المحلية اليوم الجمعة، ان فيروس كورونا “يتطور بصورة شبيهة بالانفلونزا الاسبانية، التي تسببت في وفاة 50-100 مليون شخص”.

وأضاف “الانفلونزا الاسبانية اختفت في الصيف ثم عادت أكثر شراسة في شهري أيلول/سبتمبر و تشرين الاول/أكتوبر” حينئذ.