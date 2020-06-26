رئيس حكومة إيطاليا: المدرسة في لب سياسة الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن المدرسة في مركز سياسة الحكومة.

وأضاف رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الجمعة، أنه “عند إغلاق المدارس، كنا على دراية أيضًا بالجهود المفروضة على العائلات، حتى من المنظور التنظيمي”، مؤكدا أن “المدرسة في مركز عمل وسياسة الحكومة، في صميم أفكارنا: لم نستثمر فيها أصلاً فقط، بل سنواصل القيام بذلك على نحو متزايد”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أنه “بعد تحديد الموارد المتاحة للمدرسة، تم رصد مليار يورو أخرى للاستثمارات الجديدة، وسيتعين علينا أن نبدأ من جديد بأمان تام، من أجل مدرسة أكثر حداثة وشمولية”.

وخلص كونتي الى القول “لقد تم الاستعداد للعودة الى المدرسة بأمان في أيلول/سبتمبر”، وقد “وضعت مبادئ توجيهية مشتركة ستسمح لنا في الـ14 من أيلول/سبتمبر بإعادة إرسال أبنائنا إلى الفصول الدراسية في ظروف سلامة قصوى”.