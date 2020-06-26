وزير الاقتصاد الإيطالي: سنقوم بهزة استثمارية لنمو البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير المالية والإقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتييري أن الحكومة ستقوم بهزة استثمارية من خلال صندوق الإنعاش، لأجل نمو البلاد”.

وشدد الوزير غوالتييري، في تصريحات متلفزة الجمعة، على أن “الاستثمارات العامة والخاصة سترتفع إلى مستويات عالية للغاية”، مبينا أنه “من بين الأهداف على سبيل المثال، إيصال شبكة الألياف البصرية الى جميع المنازل، تحسين بنيتنا التحتية، إنفاق وتمويل أكبر للبحوث والتعليم”، أي “القيام باستثمارات تحقق التنمية وتزيد من إمكانات النمو في البلاد”.

وأوضح وزير الإقتصاد أنه “مع صدمة الاستثمارات هذه، يمكننا أن نجعل بلادنا تنمو بشكل أكبر”، وهذا “يجعل من السهل علينا مواجهة قضية الإصلاح الضريبي المعقدة، التي ننوي تمويلها من خلال الأموال المتأتية من مكافحة التهرب الضريبي”.